ロシアの攻撃で命を落としたアスリートの写真が貼られたヘルメットを着けて練習に臨むウクライナのウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手/Athit Perawongmetha/Reuters via CNN Newsourceミラノ（CNN）ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）にウクライナ代表として出場しているスケルトン男子のウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手（27）が、ウクライナの戦争で死亡したアスリートの写真を入れたヘルメットを使い続けると宣言した