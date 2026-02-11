お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が13日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。6日に行われた「TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」の祝花に感謝した。太田は「あんな花ないね、生前葬かと思った」とボケて笑わせた。「これだけやってきて、俺らなんか芸能界の片隅にチンピラみたいにやってきてだよ？全プロダクション、