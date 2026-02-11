【その他の画像・動画等を元記事で観る】ReoNaの故郷・奄美大島で開催される自身初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』開催日の3月7日（土）0:00、新曲「結々の唄(読み：ゆいゆいのうた)」が、配信リリースされることが発表された。2月8日奄美を訪れたReoNaは、地元のラジオ局「あまみエフエム」に生出演し、楽曲のオンエアとともに新曲リリースを発表した。「結々の唄」の“結々”は奄美