沖永良部島の和泊町できのう10日夜、倉庫で男性が血を流して倒れているのが見つかりその後死亡しました。警察が死因などを調べています。 沖永良部警察署によりますと10日午後8時半すぎ、和泊町国頭にある倉庫で、農業・船岩拓也さん（37）が首から血を流して倒れているのを親族が見つけ119番通報しました。消防が駆けつけたときは心肺停止の状態で、およそ1時間後に搬送先の病院で死亡しました。 船岩さんが帰宅しないことから