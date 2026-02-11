岡山市役所 岡山市は2026年度、不登校の児童生徒が民間のフリースクールを利用する際の利用料を補助する方針です。2026年度の一般会計当初予算案に必要経費として2050万円を盛り込みました。 不登校の児童生徒に多様な学びの場を提供し、保護者の経済的な負担を軽減するのが目的で、市が登録したフリースクールを利用する際、月額1万円を上限に利用料の半分を補助するとしています。 このほか20