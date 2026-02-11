◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の大城卓三捕手がバースデーヒットを放った。チームの今季初実戦となった紅白戦に紅組の「５番・捕手」で先発出場。２回無死一塁の第１打席、白組先発の西舘の初球を中前に運び、無死一、二塁とチャンスを広げ、自ら３３歳の誕生日を祝った。この日は先発の森田駿哉投手は２９歳の誕生日。今季初実戦で珍しいバースデーバッテリーが結成された。キ