舟山群島岱山島の姚家湾遺跡で発掘にあたる調査チーム。（杭州＝新華社配信）【新華社杭州2月11日】中国浙江省の舟山群島にある舟山金塘・岱山塩業遺跡群が1月、2025年の同省考古重大発見の一つに選ばれた。浙江省文物考古研究所によると、新石器時代後期に長江下流域で繁栄した良渚文化の人々は、海塩を生産する能力を持ち、多くの製塩遺跡を残していた。舟山金塘・岱山塩業遺跡群の発掘調査の責任者、浙江省文物考古研究所の