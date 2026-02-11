昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優中村橋之助（30）と元乃木坂46の能條愛未（31）が、10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。出演者にイジられた。今回は「夫婦トラブル解消SP」。タレント夫婦がスタジオに集まった。司会の明石家さんま（70）が「結婚式はいつくらいに？」と聞くと、中村が「今年の初夏に挙げさせていただいてですね。だから、籍もまだ入れていないんです」と話した。するとさん