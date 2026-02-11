歌手でタレントの小池美由（32）が、11日にインスタグラムを更新。妊娠を発表した。小池は「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではありますが、このたび私たち夫婦に新しい命を授かることができましたので、ご報告いたします」と報告した。続けて「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた嬉しいご報告となります。安定期を迎え、出産は今年の初夏を予定しています。無事に生まれてきてくれることを楽しみに、