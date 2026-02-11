経営コンサルタント柴田はじめ氏が、最新ビジネス著「大局思考干支が導く人生の羅針盤」（游藝舎）を出版した。柴田氏は経営コンサルタント歴40年。中小企業を中心に上場会社など数百社の経営指導の実績を持つ。2001年（平13）にはシバタ経営株式会社を設立して、代表を務めている。これまで研究してきた「未来を予見するための眼」と「人を見抜くための眼」という2つの武器を分かりやすく伝授している。本書では26年の干支（え