元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」FWの丸山桂里奈（42）が、夫の元サッカー日本代表GKの本並健治氏（62）と10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。飲み会で、支払いを持ちたくない人がいることを話した。今回は「夫婦トラブル解消SP」。タレント夫婦がスタジオに集まった。司会の明石家さんま（70）にサッカー界の飲み会時の支払いについて聞かれた本並氏は「年上が払います」と話した。