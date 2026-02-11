ニューヨーク・ニックス vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年2月11日（水）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 134 - 137 インディアナ・ペイサーズ NBAのニューヨーク・ニックス対インディアナ・ペイサーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォータ&#1254