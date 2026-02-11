トッテナム・ホットスパー（スパーズ）のチャンピオンシップ降格が現実味を帯びてきている。10日にプレミアリーグ第26節が行われ、スパーズはホームでニューカッスルに1−2で敗戦。2008−09シーズンのファンデ・ラモス元監督時代以来となるリーグ戦8試合未勝利となり、他会場の結果も受けて、降格圏と勝ち点差「5」の16位に転落した。今節の結果次第では17位ノッティンガム・フォレストと勝ち点「29」で並ばれる可能性がある