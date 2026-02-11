湘南ベルマーレは11日、RB大宮アルディージャに所属するブラジル人MFアルトゥール・シルバが完全移籍で加入することを発表した。背番号は『16』に決定した。現在30歳のアルトゥール・シルバは、ブラジル国内でプレーした後、2019年にFC東京に加入してJリーグでのキャリアをスタート。2021年には横浜FCでプレーすると、2022年からはカターレ富山でプレー。2024年に大宮に完全移籍で加入していた。J3に降格した大宮ではリーグ