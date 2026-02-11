県内の中高生や大学生が、地域の若手経営者と語り合うイベントが長崎市で開かれました。 「未来ラボ」には、県内の中学生・高校生・大学生と地域の若手経営者など、約50人が参加しました。 イベントは、仕事や地域と関わることで事業経営を身近に感じてもらおうと、長崎商工会議所青年部が企画。 会場ではグループで対話が行われ、将来のビジョンを共有しました。 （参加した中学生） 「自分はずっ