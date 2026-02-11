小倉牝馬Sで2着に好走したボンドガール（牝5＝手塚久）が中山牝馬S（3月7日、中山）に向かうことが分かった。鞍上は新コンビとなる岩田康誠（51）。11日、美浦トレセンで手塚貴久師（61）が明かした。ボンドガールは24年秋華賞2着の実力馬。重賞2着7回の“シルバーコレクター”が、頼もしい剛腕とともに悲願の初タイトルを狙う。