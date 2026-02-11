将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が11日午前10時、大阪府高槻市「高槻城公園芸術文化劇場」で第19回朝日杯将棋オープン戦準決勝に臨み、佐藤天彦九段（38）に96手で勝利した。振り駒の結果・佐藤が先手になり戦型は相掛かりへ進んだ。飛先の歩を切った佐藤が横歩取りのように6筋の横歩も確保した。藤井は代わりに左銀の進出という手得で対抗した。右桂を跳ね、角筋を閉ざした佐藤がひねり飛車の陣形を整える。これに