女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が12日、第94話が放送される。ヘブン（トミー・バストウ）を松江に残らせるため、錦織（吉沢亮）は連日あの手この手とアプローチを続ける。一方、トキ（郄石）はサワ（円井わん）の言葉がずっと引っかかっていた。気持ちが揺れる中、トキはタエ（北川景子）の元を訪れ三之丞（板垣李光人）と再会