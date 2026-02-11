プロボクシング元WBO世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（35）が代表を務めるトレジャー・ボクシング・プロモーション（TBP）が11日、都内で会見し、4月3日に東京・後楽園ホールで自主興行「TREASUREBOXINGPROMOTION12」を開催すると発表。メインイベントでは元WBO世界ミニマム級王者でWBA世界ライトフライ級7位、WBO世界同級9位の谷口将隆（32＝ワタナベ）がWBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエル