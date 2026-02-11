11日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、2月22日（日）に福岡大学サッカー場で行われる「マルチスポーツ教室 in FUKUOKA」に参加することをクラブ公式サイトで発表した。 このイベントでは、小学生を対象にバレーボールだけでなく野球、バスケットボール、ラグビーなど、さまざまなスポーツを体験できるプログラムが用意されている。