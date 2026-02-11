大阪府と大阪市は、大阪・関西万博が開催された人工島・夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）の跡地に、万博のレガシー（遺産）を後世に伝える「ＥＸＰＯ２０２５記念館（仮称）」を整備する方針を固めた。府関係者への取材で分かった。府関係者によると、記念館は、北東部分２００メートルの保存が決まっている大屋根リングの外側近くに新設され、万博を振り返る展示や来館者の交流を行うスペースが設けられる予定。この一帯に整