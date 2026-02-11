ドジャースから事実上の戦力外であるＤＦＡとなったリリーフ左腕アンソニー・バンダ投手（３２）をヤンキースが獲得する可能性が高くなった。バンダは２０２４年５月にガーディアンズから金銭トレードでドジャースに移籍。同シーズンは４８試合に登板して防御率３・０８をマークし、昨季はチーム最多の７１試合に登板して５勝１敗、防御率３・１８の好成績を残し、左打者に強い貴重な左のスぺシャリストとして球団史上初のワー