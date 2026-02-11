Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冬のアウトドアって、たまらないんですよね。澄んだ空気、静かな自然、焚き火の匂い。でも、寒さだけはどうしても苦手でした。何枚重ね着しても、1時間もすれば指先から芯まで冷えてくる。「もう少しだけ」と思いながら、結局撤収を早めてしまいます。そんな私がようやく出会ったしっくりくる1