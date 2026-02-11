Image: Amazon ごちゃごちゃからの脱却。ノートPCスタンドを使っている方も多いことでしょう。スタンドを使っていないときに比べ、目線が上がり、作業中の姿勢矯正や疲労軽減につながります。また、ノートPCのさまざまな端子を増やすために、USBハブも兼用していることでしょう。この2つを併用している方に朗報です。なんと、1台でスタンドとUSBハブの役目をこなしてくれる製品があります。