「コーデがワンパターンになりがち」「なんだか地味見え……」そんなときは、差し色でオシャレ度アップを狙える「配色トップス」を取り入れてみて。一点投入で大人コーデをアップデートできるかも。今回はシンプルで着まわしやすいデザインを【しまむら】からピックアップしました。ぜひ在庫があるうちにゲットして。 襟元のアレンジが楽しめるヘンリーネック 【しまむら】「TCPUヘンリ