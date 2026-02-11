たとえ悪気のない言葉でも、ときに深い傷を負わせることがあります。幼いころ実母にかけられた言葉が、大人になっても小さなトゲとなって心に刺さっていた筆者の知人A子さん。しかし、娘が通う保育園でのある出来事がそのトゲを優しく抜いてくれたと言います。 ピンクのドレスに憧れて 「いつか、絵本に出てくるお姫様のようなピンクでかわいいドレスを着てみたい──」 私が幼いころ。母が裁縫職人ということもあって、お人