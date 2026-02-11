ラッパーのリル・ジョン（55）の27歳の息子ネイサン・スミスが遺体となって発見された。DJヤング・スレイドの名でも知られたネイサンは3日から行方不明となっていたが、6日にジョージア州ミルトン内の池で遺体が発見された。 【写真】ホテルの廊下で発見女優の娘を亡くしたCMでお馴染みの人気俳優 破局したモデルで女優のニコール・スミスとの息子の訃報を受け、ジョンはピープル誌に声明を発表。