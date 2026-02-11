守備の不安が浮かび上がるリバプール、負傷者続出もあって遠藤航に待望論イングランド1部リバプールは守備の不安が浮かび上がっているなかで、日本代表キャプテンのMF遠藤航が「問題解決者」として注目されている。リバプール専門メディア「Anfield Watch」が報じた。リバプールは現地時間2月8日にプレミアリーグ第25節でマンチェスター・シティと対戦。先制しながら、1-2の逆転負けを喫した。DFコナー・ブラッドリー、DFジェ