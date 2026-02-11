◆練習試合ＤｅＮＡ―中日（１１日・宜野湾）ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手（２８）が１１日、今季チーム初の対外試合となる中日戦（宜野湾）に「１番・中堅」で先発出場。初回先頭で“初安打”となる右前打を放った。立ち見のファンが出るほど満員に膨れ上がったスタンドをわかせた。中日の右腕・仲地に対して１ボール２ストライクからの４球目、外角直球に逆らうことなく逆方向に打ち返した。最後は２死一、三塁から林が一ゴロ