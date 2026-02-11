江蘇省南京江寧ハイテク産業開発区にある格力電器（南京）の生産ラインで働く作業員。（１月２９日撮影、南京＝新華社配信／辛一）【新華社北京2月11日】中国国家統計局が11日発表した1月の生産者物価指数（PPI）は前年同月比1.4％低下し、下げ幅は前月から0.5ポイント縮小した。前月比では0.4％上昇し、上げ幅は前月から0.2ポイント拡大した。