第19回朝日杯将棋オープン戦準決勝が2月11日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）が阿部健治郎七段（36）に91手で勝利した。伊藤二冠は、午後2時から行われる決勝戦で初優勝をかけて藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と激突する。【中継】準決勝2局 感想戦の表情（生中継中）急転直下で準決勝を制した伊藤二冠は、「かなり手将棋だったと思う。自信のない展開で