お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが初監督した映画作品が、海外で4冠を受賞。授賞式で流暢な英語でスピーチし会場中の笑いを誘った様子が公開された。【映像】会場を沸かせた流暢な英語スピーチゆりやんは2月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。自身が初監督し、ハワイやモントリオールなど4つの映画祭で受賞した映画『禍禍女』について語った。映画は、ゆりやんの実際の恋愛をもとにしたホラー映画で「恋愛