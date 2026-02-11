プレミアリーグ第26節、トッテナムとニューカッスルの一戦は1-2とアウェイのニューカッスルが勝利を収めた。トッテナムは今季のプレミアリーグで、ホームで2勝しか挙げることができていない。観客はまたしてもチームが敗れるさまを見届けることになった。これで16位、リーグ8戦勝利なし。サポーターはブーイングし、マウリシオ・ポチェッティーノを求めるチャントを歌っていたと『Daily Mail』は報じている。ポチェッティーノ監督