プレミアリーグ第26節、ウェストハムとマンチェスター・ユナイテッドの一戦は1-1のドローに終わった。マンUは50分にトマシュ・ソウチェクのゴールで先制されたが、後半アディショナルタイムの劇的なベンヤミン・シェシュコのゴールで同点に追いついた。マンUの連勝は4でストップしている。マンUが5連勝するまで髪を切らないというチャレンジで話題になっているサポーターのフランク・イレットさんは、この試合中にYouTubeライブを