ルフトハンザ・シティ航空は、フランクフルトに新拠点を開設した。初の路線はマンチェスターで、2月にはベルリンとバレンシア、3月には2機目を導入してデュッセルドルフ、マラガへ運航する。9月までにエアバスA312neoを7機配置し、夏にはロンドン/ヒースロー、ストックホルム、ビルバオ、ハンブルク、ヘルシンキ、イビサ、マルセイユ、ブカレストなどへの就航も計画している。運航乗務員と客室乗務員の募集を継続しており、すでに