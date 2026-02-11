スターラックス航空は、下地島〜台北/桃園線を3月29日から増便する。2月12日から週2往復を運航を再開する。3月29日からは火・木・土曜の週3往復に増便し、6月1日からは月・水・土曜、8月1日から月・水・日曜に運航日を変更する。10月1日からは土曜を加えた週4往復に増便する。機材はエアバスA321neoを使用する。この他に、2月13日に就航する下地島〜台中線も、3月29日から週4往復に増便する。■ダイヤJX887下地島（10：40）〜台