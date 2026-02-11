香港エクスプレス航空は、「エクスプレスセール」を2月10日午前11時から12日まで開催する。対象路線は仙台・広島・高松〜香港線で、片道運賃は4,400円から。運賃カテゴリはウルトラライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。搭乗期間は2月26日から6月30日まで、一部路線は異なる。売り切れ次第終了する。ライト運賃にも設定がある。