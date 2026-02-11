石川県白山市の交差点で10日夜、横断歩道を歩いて渡っていた女子大学生がワンボックスカーにはねられ、意識不明の重体となっています。10日午後6時半ごろ、白山市北安田町の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む20歳の女子大学生が左から来たワンボックスカーにはねられました。女子大学生は頭などを強く打ち、病院に運ばれましたが、意識不明の重体となっています。現場は見通しの良い片側1車線の道路が交わる信号機の