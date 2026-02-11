MLB公式サイトは日本時間11日、WBCの予備登録投手枠について発表しました。これは、各チームが1次ラウンド終了後にロースターを入れ替えるために、最大6人の投手を予備登録しておけるというもの。各チームは1次ラウンド終了後に最大4人、準々決勝終了後に最大2人まで投手を入れ替えることが可能となっています。侍ジャパンの予備登録投手枠として発表されたのは、上限いっぱいの6投手。メジャー挑戦となった今井達也投手や、西武の