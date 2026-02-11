日本調教馬3頭が出走する「第7回サウジカップ」は11日、出走馬14頭と騎手が確定した。昨年12月7日の前走チャンピオンズC15着から巻き返しを図るルクソールカフェ（牡4＝堀、父アメリカンファラオ）はモレイラとの再コンビで参戦。昨年の伏竜S1着、ケンタッキーダービー12着以来、3度目のコンビとなる。枠順は11日夜の枠順抽選会で決まる。出走馬（数字は馬番）と騎手は以下の通り。1バニシング57アルファ