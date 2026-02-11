日本ハムは11日、練習試合となる楽天戦(沖縄・名護)の先発メンバーを発表した。1番から3番までは万波、ドラフト2位・エドポロ、水谷の大型外野手がそろい踏み。新外国人のカストロが「6番・二塁」で加入後初の実戦デビューとなる。また、郡司、清宮幸、五十幡の３人も今季初実戦。先発は金村。メンバーは以下の通り。1番・右翼万波2番・中堅エドポロ3番・左翼水谷4番・三塁郡司5番・一塁清宮幸6番・二塁カストロ7