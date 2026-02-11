◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセン白毛のアイドルホース候補、マルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は、強い雨が降りしきるなか、坂路で５５秒７―１２秒８をマークした。折り合いもスムーズで、ラストまでパワフルな伸び脚を披露した。北村助手は「馬の後ろで折り合いもついていた。前回のお勉強が生きてくれればいいね」とうなずいた