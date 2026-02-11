「阪神春季キャンプ」（１１日、宜野座）及川雅貴投手（２４）が今キャンプのチーム最多１４８球をブルペンで投げ込んだ。藤川監督も見守る中、トラックマンが設置されたレーンで直球にスライダー、ツーシーム、カットボールを織り交ぜて投球。第１クール４日目に村上が投じた１１９球を大幅に更新した。昨季は両リーグ最多６６試合に登板。それでも「１年しかやってないんで、立ち位置が安定したとは全く思ってない。またイ