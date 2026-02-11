サウジーカップデー（14日、キングアブドゥルアジーズ）に組まれたアンダーカードの出走馬＆騎手＆枠順が10日、確定した。今年G1に昇格したネオムターフカップ（芝2100メートル）は日本調教馬3頭を含む11頭立てで確定した。出走馬（左から馬番、ゲート番）と騎手は以下の通り。11アロヒアリイ57岩田望211ボリードポルト57オスピーナ33ファクトゥールシュヴァル57バルザローナ4