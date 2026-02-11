オリックス・横山楓投手が11日、体調不良のため宮崎キャンプ第3クール2日目の練習を欠席した。この日はチーム宿舎の自室で安静に努めている。また、前日10日の練習を体調不良で欠席した森友哉捕手も、引き続き自室静養となった。