きょう未明、茨城県龍ケ崎市の車道で男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前2時40分ごろ、龍ケ崎市佐貫の路上で「男性が倒れている」と通行人から通報がありました。警察が駆けつけたところ、近くに住む会社員の岡田孝紀さん（41）が意識がない状態で仰向けで倒れていて、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察によりますと、岡田さんは頭