◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の岸田行倫捕手が１１日、今季初実戦となる紅白戦でチーム初安打を放った。岸田は紅組の「３番・ＤＨ」でスタメン出場。初回２死から白組の先発・西舘の１４５キロを左前安打に運んだ。岸田は今季から巨人軍第２１代主将に就任。キャプテン制の復活は２年ぶりで、捕手の主将は阿部監督の現役時代以来、球団３人目となっている。