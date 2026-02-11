歌手・あのが、10日深夜放送のニッポン放送『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜深3：00）に生出演。番組が3月で終了となることを伝え、心境を語った。【写真】就任当時…パーソナリティーを務めるあの番組の途中で「ここで番組からお知らせがあります。2023年4月4日からスタートした『あののオールナイトニッポン0』ですが、3月31日の放送で最終回となります」と報告。「はい、こちら本当です！ウソではなく