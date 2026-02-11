高校1・2年生の保護者を対象とした就職セミナーが、2月7日に熊本市のくまもと県民交流館パレア・パレアホールで開かれました。保護者にも、就職に向けたスケジュールや熊本の企業・業界情報を知ってもらおうと、熊本県経営者協会が開いたもので、およそ80人の保護者が参加しました。業界説明会には県内の企業16社が出展し、業務内容や働き方について説明していました。