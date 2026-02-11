「阪神紅白戦、白組−紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）侍メンバーは合流前最後の実戦を迎える。この日のフリー打撃では佐藤輝が今キャンプ最多の１８本、森下が１０本の柵越えで万全の状態を披露。佐藤輝、森下、坂本はスタメンで出場する。紅組の先発は伊藤将。白組はドラフト５位・能登（オイシックス）が抜てきされた。試合開始は１３時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【紅】